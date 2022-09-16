Дзюба — об уходе Федерера: «Для меня это шок»

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба высказался о решении легендарного теннисиста Роджера Федерера завершить профессиональную карьеру.

Футболист признался, что шокирован выбором 41-летнего швейцарца, так как считает Федерера самым лучшим теннисистом всех времён и народов.

«Для меня это утрата. Очень сильно расстроен. Теннис без Федерера для меня будет уже не тем, что был с ним. Хоть и продолжаю, конечно, сейчас смотреть теннис, болею в основном за наших. Но с уходом Федерера для меня уходит целая эпоха», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом 34-летний Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» из «Зенита», за который выступал на протяжении семи последних лет. В текущем розыгрыше чемпионата Турции Дзюба провёл три матча, отметившись в них одним забитым голом.