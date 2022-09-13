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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​В «Адана Демирспор» ответили на вопрос о возможном конфликте Дзюбы с тренером

 
13 Сентября 2022 • 16:57 Комментировать
Антальяспор
...
Адана Демирспор
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17.09 20:00

Артём Дзюба после летнего перехода в «Адана Демирспор» получал меньше игрового времени с каждым матчем. В последней же игре Суперлиги, пятой для россиянина после трансфера в турецкий клуб, форвард вовсе не появился на поле.

Первый тренер Артёма Дзюбы предположил, что у игрока мог возникнуть конфликт с рулевым команды Винченцо Монтеллой. Комментарий на этот счёт дал Гекхан Гектюрк, который занимает должность спортивного директора «Адана Демирспор».

«У Дзюбы конфликт в клубе? Смешно. А вообще, я не тренер. Не знаю, когда он вернётся в стартовый состав», - высказался Гектюрк, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Артём Дзюба смог забить гол за «Адана Демирспор» в первом же своём матче. С тех пор россиянин не забивал.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор Гекхан Гектюрк
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АНТАЛЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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