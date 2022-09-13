​Первый тренер Дзюбы допускает, что у игрока возникли проблемы с тренером в Турции

В августе российский нападающий Артём Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». В первом матче команды форвард провёл на поле 87 минут, во втором – 45 минут, в третьем – 27 минут. В четвёртом же матче Дзюба просидел на скамейке для запасных все 90 минут. По поводу ситуации форварда высказался его первый тренер – Александр Шупляков. Он допускает, что снижение количества игрового времени может быть связано с характером футболиста.

«Догадки есть, но достаточно радикальные. Может, травма какая-то. А возможно, что-то не то сказал тренеру, не так себя повёл в команде. Харизма-то у него будь здоров. За словом в карман не полезет. От этого амбиции и характер взрывной. Это его стиль личности», - высказался Шупляков, чьи слова приводит sport24.

Отметим, что главным тренером «Адана Демирспор» является достаточно известный в прошлом футболист – Винченцо Монтелла.