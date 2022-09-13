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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Игнатьев рассказал, за счёт чего Дзюба сможет выйти на свой привычный уровень

 
13 Сентября 2022 • 09:38 Комментировать
Антальяспор
...
Адана Демирспор
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17.09 20:00

Бывший защитник «Рубина» и «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о нападающем «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе.

Напомним, минувшим летом 34-летний форвард перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента. Ранее он на протяжении семи лет защищал цвета «Зенита».

По мнению Игнатьева, Дзюбе необходимо набрать форму для того, чтобы начать показывать привычную для себя игру.

«Я думаю, что Артём очень рад, что сделал такой выбор. Тем более, забил в первой игре. Желаю ему только успехов», — цитирует Игнатьева Sport24.

В текущем розыгрыше чемпиона Турции российский нападающий провёл три матча, отметившись в них одним забитым голом. Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 17 сентября против «Антальяспора». Встреча начнётся 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Владислав Игнатьев Адана Демирспор
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АНТАЛЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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