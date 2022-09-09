​У Оздоева отреагировали на невызов игрока в сборную России

Магомед Оздоев не попал в список игроков, которых Валерий Карпин вызвал на ближайший сбор сборной России. Комментарий на этот счёт дал представитель полузащитника клуба «Фатих Карагюмрюк» - Анзор Гаргаев.

«Моё мнение, что главный тренер сборной не должен объяснять футболистам свои решения», - высказался представитель Оздоева.

Гаргаев отметил, что у полузащитника нет конфликта с Карпиным. Прокомментировал представитель игрока и слова главного тренера сборной России о проблемах с логистикой для футболистов, выступающих в Турции.

«Карпин правильно сделал. Магомед - хороший футболист, который может принести пользу сборной. У него была травма. По объективным причинам он не мог играть в сборной России, когда ее возглавил Карпин», - слова Гаргаева приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что в сентябре сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Кыргызстана. Встреча пройдёт 24 числа в Бишкеке.