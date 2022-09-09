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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Адана Демирспор» подписал конкурента Дзюбе официально

 
09 Сентября 2022 • 07:15 Комментировать

Ряды турецкого «Адана Демирспор», за который выступает российский форвард Артём Дзюба, пополнил центральный нападающий Фредрик Гульбрандсен. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между 29-летний норвежским футболистом и турецкой стороной рассчитано на два года. Гульбрандсен пополнил ряды «Адана Демирспор» в статусе свободного агента. Последние три сезона скандинавский игрок провел за другой турецкий коллектив – «Истанбул Башакшехир». Он сыграл за эту команду 100 поединков, отметившись 19 забитыми мячами и тремя ассистами.

По итогам пяти туров Суперлиги «Адана Демирспор» занимает шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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