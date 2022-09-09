Ряды турецкого «Адана Демирспор», за который выступает российский форвард Артём Дзюба, пополнил центральный нападающий Фредрик Гульбрандсен. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между 29-летний норвежским футболистом и турецкой стороной рассчитано на два года. Гульбрандсен пополнил ряды «Адана Демирспор» в статусе свободного агента. Последние три сезона скандинавский игрок провел за другой турецкий коллектив – «Истанбул Башакшехир». Он сыграл за эту команду 100 поединков, отметившись 19 забитыми мячами и тремя ассистами.

По итогам пяти туров Суперлиги «Адана Демирспор» занимает шестое место в таблице.