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Мата в ближайшие часы приземлится в Стамбуле, игрок близок к переходу в «Галатасарай»

 
08 Сентября 2022 • 10:36 Комментировать
Касымпаша
...
Галатасарай
11.09 20:00

Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в скором времени должен стать игроком «Галатасарая». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, испанский хавбек в ближайшие часы приземлится в Стамбуле, после чего пройдёт медобследование и подпишет контракт.

Напомним, что Мата находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Летом испанца связывали с переходом в «Лидс» и «Валенсию», но полузащитник так и не смог найти себе новую команду.

Ранее «Галатасарай» официально объявил об аренде нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Большую часть зарплаты аргентинца по-прежнему будет выплачивать французский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Хуан Мата
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КАСЫМПАША ГАЛАТАСАРАЙ
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