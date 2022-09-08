Мата в ближайшие часы приземлится в Стамбуле, игрок близок к переходу в «Галатасарай»

Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в скором времени должен стать игроком «Галатасарая». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, испанский хавбек в ближайшие часы приземлится в Стамбуле, после чего пройдёт медобследование и подпишет контракт.

Напомним, что Мата находился в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Летом испанца связывали с переходом в «Лидс» и «Валенсию», но полузащитник так и не смог найти себе новую команду.

Ранее «Галатасарай» официально объявил об аренде нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Большую часть зарплаты аргентинца по-прежнему будет выплачивать французский клуб.