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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клуб Дзюбы подписал скандального экс-игрока «Рубина» официально

 
08 Сентября 2022 • 10:02 Комментировать

Атакующий полузащитник Гекхан Тёре продолжит карьеру в команде Артёма Дзюбы. Как сообщает пресс-служба «Адана Демиспор», с 30-летним футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Напомним, что Гекхан имеет опыт выступлений в чемпионате России. Он защищал цвета казанского «Рубина» с 2012 по 2013 год. Игрок покинул команду со скандалом, обвинил своего агента и руководителей клуба в вымогательстве денежных средств.

Предыдущим местом работы полузащитника был стамбульский «Бешикташ». Вингер принял участие в 12 поединках Суперлиги, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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