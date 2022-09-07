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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Хамес Родригес возвращается в Европу слухи

 
07 Сентября 2022 • 15:33 Комментировать

Атакующий полузащитник Хамес Родригес близок к возвращению в Европу. Ожидается, что в ближайшее время 31-летний футболист пополнит ряды «Галатасарая». «Львы» могут арендовать Родригеса – соответствующее предложение уже поступило в катарский «Аль-Райан».

Журналист Ягыз Сабункуоглу пишет в социальных сетях о том, что «Аль-Райан» и «Галатасарай» могут разделить зарплату Родригеса. При этом большую часть (4 из 6 миллионов евро в год) возьмёт на себя катарский клуб.

Стоит сказать, что в конце августа Хамес Родригес открыто заявил о своём желании поиграть в «Валенсии». Впрочем, желание это оказалось безответным.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Хамес Родригес Аль-Райан Трансферы футбола - лето 2022
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