Онопко не исключил включение Дзюбы в состав сборной России

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в сборной России. Ожидается, что в конце сентября национальная команда проведёт сбор и встретится со сборной Кыргызстана в товарищеском матче.

«Может ли Дзюба рассчитывать на вызов в сборную России? Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом в августе нынешнего года. Всего в составе «Адана Демирспор» форвард провёл три матча, отметившись в них одним забитым голом.