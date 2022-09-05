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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Онопко не исключил включение Дзюбы в состав сборной России

 
05 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать (2)
Адана Демирспор
...
Трабзонспор
11.09 20:00

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в сборной России. Ожидается, что в конце сентября национальная команда проведёт сбор и встретится со сборной Кыргызстана в товарищеском матче.

«Может ли Дзюба рассчитывать на вызов в сборную России? Мы следим за всеми футболистами. В теории — да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Дзюба подписал контракт с турецким клубом в августе нынешнего года. Всего в составе «Адана Демирспор» форвард провёл три матча, отметившись в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Виктор Онопко Адана Демирспор
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АДАНА ДЕМИРСПОР ТРАБЗОНСПОР
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Комментарии (2)
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vordhalo
05 Сентября 2022 в 10:08
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05 Сентября 2022 в 10:08
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