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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюба высказался о ничьей «Адана Демирспор» с «Хатайспором»

 
05 Сентября 2022 • 07:49 Комментировать
Хатайспор
1:1
Адана Демирспор
окончен

Форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба высказался о ничейном результате матча пятого тура Суперлиги против клуба «Хатайспор». Поединок завершился со счетом 1:1.

«Всех с волевой ничьей. Несмотря на все «но»… сражаемся. И продолжим сражаться», - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Дзюба начал встречу на скамейке запасных и появился на поле в середине второго тайма.

После пяти туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал десять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч команда Дзюбы проведет против «Трабзонспора».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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