«Адана Демирспор» едва не проиграл худшей команде лиги, Дзюба провёл на поле полчаса

В пятом туре Суперлиги «Адана Демирспор» играл против «Хатайспора», последней команды турнира, которая проиграла все стартовые поединки. В случае победы коллектив Артёма Дзюбы выходил на первое место, но не получилось.
В равной борьбе «Хатайспор» едва не одолел соперника, забив мяч в середине первого тайма. Но на 90-й минуте гости спаслись. Артём Дзюба вышел на последние полчаса. Особо заметным на поле он не был, несколько раз поборолся за мяч в воздухе, с переменным успехом, а также точно прострелил на партнера в штрафную.
После этой неудачи «Адана Демирспор» с 10 очками делит второе место.
Протокол игры
|(1:0) Onur Ergun21'
|90'Сануч Тайиб (1:1)
Кардешлер Эрдже•Чорекчи Камил80' (Враньеш Огнен (80') •Recep Yilmaz•Фалетт Симон• 72'Адекугбе Сэм• 75'Буджемаа Мехди79' (Абид Рейан (79') •Рибейру Рубен•Onur Ergun84' (Чагиран Муса (84') •Лобжанидзе Саба•Эль-Кааби Аюб• 72'Варга Кевин66' (Сан-Луи Дилан (66')
Озбир Эртач• 72'Свенссон Юнас•Samet Akaydin•Сануч Тайиб•Кевин Родригес•Н'Диайе Папа•Стамбули Бенжамен46' (Инлер Гёкхан (46') •Сари Юсуф63' (Дзюба Артём (63') •Беланда Юнес82' (Йылдыз Берк (82') •Оньекуру Генри• 73'Ассомбалонга Бритт63' (Акинтола Дэвид (63')
04 сентября. Стадион "Yeni Hatay Stadyumu".
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