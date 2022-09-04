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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Адана Демирспор» едва не проиграл худшей команде лиги, Дзюба провёл на поле полчаса

 
04 Сентября 2022 • 21:23 Комментировать
Хатайспор
1:1
Адана Демирспор
окончен

В пятом туре Суперлиги «Адана Демирспор» играл против «Хатайспора», последней команды турнира, которая проиграла все стартовые поединки. В случае победы коллектив Артёма Дзюбы выходил на первое место, но не получилось.

В равной борьбе «Хатайспор» едва не одолел соперника, забив мяч в середине первого тайма. Но на 90-й минуте гости спаслись. Артём Дзюба вышел на последние полчаса. Особо заметным на поле он не был, несколько раз поборолся за мяч в воздухе, с переменным успехом, а также точно прострелил на партнера в штрафную.

После этой неудачи «Адана Демирспор» с 10 очками делит второе место.

Протокол игры  
Хатайспор1:1Адана Демирспор
(1:0) Onur Ergun21'  
  90'Сануч Тайиб (1:1)
Кардешлер ЭрджеЧорекчи Камил 80' (Враньеш Огнен ( 80') Recep YilmazФалетт Симон  72'Адекугбе Сэм  75'Буджемаа Мехди 79' (Абид Рейан ( 79') Рибейру РубенOnur Ergun 84' (Чагиран Муса ( 84') Лобжанидзе СабаЭль-Кааби Аюб  72'Варга Кевин 66' (Сан-Луи Дилан ( 66')
Запасные: Йигитер АбдуллахКанак КаанSadik BasBurak OksuzBertug YildirimMuhammed Mert
Озбир Эртач  72'Свенссон ЮнасSamet AkaydinСануч ТайибКевин РодригесН'Диайе ПапаСтамбули Бенжамен 46' (Инлер Гёкхан ( 46') Сари Юсуф 63' (Дзюба Артём ( 63') Беланда Юнес 82' (Йылдыз Берк ( 82') Оньекуру Генри  73'Ассомбалонга Бритт 63' (Акинтола Дэвид ( 63')
Запасные: Гюлер СемихОзтюмер ЭрхунIsmail CokcalisДурсун АбдуррахимVedat KarakusКуртулан Арда
04 сентября. Стадион "Yeni Hatay Stadyumu".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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окончен Хатайспор 1:1 Адана Демирспор 3.05 3.55 2.25
04.09  21:45 Анкарагюджю ... Бешикташ 4.20 3.70 1.85
04.09  21:45 Антальяспор ... Касымпаша
05.09  21:00 Галатасарай ... Газиантеп
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Сегодня, 04 Сентября
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