«Адана Демирспор» едва не проиграл худшей команде лиги, Дзюба провёл на поле полчаса

В пятом туре Суперлиги «Адана Демирспор» играл против «Хатайспора», последней команды турнира, которая проиграла все стартовые поединки. В случае победы коллектив Артёма Дзюбы выходил на первое место, но не получилось.

В равной борьбе «Хатайспор» едва не одолел соперника, забив мяч в середине первого тайма. Но на 90-й минуте гости спаслись. Артём Дзюба вышел на последние полчаса. Особо заметным на поле он не был, несколько раз поборолся за мяч в воздухе, с переменным успехом, а также точно прострелил на партнера в штрафную.

После этой неудачи «Адана Демирспор» с 10 очками делит второе место.