Монтелла назвал сильные качества Дзюбы

Итальянский специалист Винченцо Монтелла, ныне занимающий пост главного тренера турецкого «Адана Демирспор», высказался о новичке команды – российском нападающем Артёме Дзюбе.

Наставник заявил, что форвард придал позитивный импульс команде. Артём достаточно быстро адаптировался в раздевалке команды, передает слова Монтеллы «Матч ТВ».

«Артём - футболист с голевым чутьем. Он силен в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты», - сказал Монтелла.

34-летний центрфорвард перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента. С ним был подписан контракт до окончания нынешнего сезона. В дебютном матче против «Фенербахче» Дзюба отметился забитым мячом.