Турецкий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи продолжит карьеру у себя на родине. Новым местом работы 25-летнего футболиста стал «Трабзонспор», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Стороны поставили подписи под арендным трудовым договором, рассчитанным до завершения нынешнего сезона. Стоит отметить, что Юсуф является воспитанником «Трабзонспора».

В прошлом сезоне Языдзжи выступал в Российской премьер-лиге за столичный ЦСКА. Полузащитник принял участие в 12 поединках, записав себе в актив восемь забитых мячей и две результативные передачи.

В стартовавшем розыгрыше Лиги 1 турок забил гол и отдал ассист в четырех играх.