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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Монтелла высказался о стычке с Балотелли

 
03 Сентября 2022 • 06:16 Комментировать

Итальянский наставник «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла высказался о недавнем инциденте с экс-нападающим команды Марио Балотелли. После матча чемпионата Турции между тренером и футболистом возник конфликт, который едва не перерос в драку.

«Нет никаких проблем с Марио. Он собирался покинуть команду еще задолго до нашего инцидента. Наши взаимоотношения никак не повлияли на его решение. Тогда на поле произошел выплеск эмоций, связанных с игрой. Вне поля у нас все хорошо», - передает слова специалиста Haberdar.

Напомним, что Балотелли в августе сменил «Адана Демирспор» на швейцарский «Сьон».

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Винченцо Монтелла
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