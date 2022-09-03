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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший форвард ЦСКА сменил один турецкий клуб на другой

 
03 Сентября 2022 • 01:04 Комментировать
Сивасспор
...
Фатих Карагюмрюк
1 2.25 X 3.40 2 3.25
Через 17 ч. 53 мин.

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса сменил один турецкий клуб на другой - он будет выступать в составе «Сивасспора», а доселе играл за «Фатих Карагюмрюк». Со своим новым клубом Муса подписал двухлетний контракт, в качестве свободного агента. Любопытно, что эти две команды сыграют между собой уже завтра, в очередном туре турецкой Суперлиги.

Муса памятен дублем в ворота исландской сборной в Волгограде на российском чемпионате мира в 2018 году, а также успешными выступлениями в составе московского ЦСКА - 184 матча, в которых он забил 611 гол, а также сделал 33 голевые передачи.

Также он выступал у себя на родине в Нигерии, защищал цвета английского «Лестера» и нидерландского «Венло», и, наконец, успел поиграть в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Муса Сивасспор Фатих Карагюмбрюк Фатих Карагюмрюк
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СИВАССПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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03.09  19:15 Истанбул Башакшехир ... Аланьяспор 1.90 3.70 3.95
03.09  19:15 Сивасспор ... Фатих Карагюмрюк 2.25 3.40 3.25
03.09  21:45 Фенербахче ... Кайсериспор 1.38 5.20 7.30
03.09  21:45 Гиресунспор ... Коньяспор 2.60 3.30 2.75
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