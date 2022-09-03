Бывший форвард ЦСКА сменил один турецкий клуб на другой

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса сменил один турецкий клуб на другой - он будет выступать в составе «Сивасспора», а доселе играл за «Фатих Карагюмрюк». Со своим новым клубом Муса подписал двухлетний контракт, в качестве свободного агента. Любопытно, что эти две команды сыграют между собой уже завтра, в очередном туре турецкой Суперлиги.

Муса памятен дублем в ворота исландской сборной в Волгограде на российском чемпионате мира в 2018 году, а также успешными выступлениями в составе московского ЦСКА - 184 матча, в которых он забил 611 гол, а также сделал 33 голевые передачи.

Также он выступал у себя на родине в Нигерии, защищал цвета английского «Лестера» и нидерландского «Венло», и, наконец, успел поиграть в Саудовской Аравии.