​В Турции обстреляли здание Федерации футбола

В четверг вечером во время заседания совета директоров было обстреляно здание Федерации футбола Турции. Как сообщают местные власти, всего было произведено 11 выстрелов. 5 из них пришлись по зданию. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В скором времени были задержаны два человека, подозреваемые в стрельбе. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Как только мы услышали выстрелы, сразу бросились на пол. Мои коллеги по совету директоров подумали, что я ранен», - рассказ известный в прошлом турецкий футболист Хамит Алтынтоп, чьи слова приводит Goal.com.

Напомним, что в чемпионате Турции теперь выступает россиянин Артём Дзюба.