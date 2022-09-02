В «Адана Демирспор» высказались о форме Дзюбы

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк высказался о форме российского нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, в матче 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Умраниеспор» (1:0) Дзюба был заменён сразу после перерыва, а затем он же был признан худшим игроком в составе своей команды. Нападающий перешёл в турецкий клуб в прошлом месяце, подписав контракт по схеме «1+1».

«Не знаю, доволен ли тренер формой Дзюбы. Вам нужно спросить об этом Монтеллу», — приводит слова Гектюрка «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 4 сентября против «Хатайспора». Встреча начнётся в 19:15 по московскому времени.