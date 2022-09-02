Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В «Адана Демирспор» высказались о форме Дзюбы

 
02 Сентября 2022 • 15:35 Комментировать
Хатайспор
...
Адана Демирспор
1 3.05 X 3.55 2 2.25
04.09 19:15

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк высказался о форме российского нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, в матче 4-го тура чемпионата Турции против клуба «Умраниеспор» (1:0) Дзюба был заменён сразу после перерыва, а затем он же был признан худшим игроком в составе своей команды. Нападающий перешёл в турецкий клуб в прошлом месяце, подписав контракт по схеме «1+1».

«Не знаю, доволен ли тренер формой Дзюбы. Вам нужно спросить об этом Монтеллу», — приводит слова Гектюрка «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Адана Демирспор» проведёт 4 сентября против «Хатайспора». Встреча начнётся в 19:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Гекхан Гектюрк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХАТАЙСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.09  21:00 Умраниеспор ... Трабзонспор 4.40 3.90 1.78
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
17:06 · Турция
​В Турции обстреляли здание Федерации футбола
15:35 · Турция
В «Адана Демирспор» высказались о форме Дзюбы
15:09 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» почти согласовал аренду Икарди
13:59 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» договорился с «Челси» по трансферу Бачуайи
11:02 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» не может договориться с «ПСЖ» об аренде звёздного форварда
10:31 · Англия. Премьер-лига
Бачуайи теперь может оказаться в турецком клубе
07:34 · Франция. Лига 1
Языджи продолжит карьеру в турецком чемпионате
06:57 · Украина. Премьер-лига
Экс-футболист «Зенита» - фигурант в деле по отмыванию денег
01 Сентября
23:10 · Англия. Премьер-лига
В «Фенербахче» решительно опровергли возможность подписания Роналду 1
22:52 · Англия. Премьер-лига
Романо: Роналду ещё может покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи
19:29 · Италия. Серия А
​Шомуродов отказал турецкому топ-клубу – форвард остаётся в «Роме» эксклюзив
14:47 · Турция
​Телеведущий Соловьёв оценил перспективы Дзюбы и Кокорина
07:30 · Турция
Балотелли ушёл от Дзюбы в швейцарский клуб официально
31 Августа
11:38 · Россия. Премьер-лига
Пирло хотел пригласить Лесового в «Фатих Карагюмрюк»
10:53 · Турция
«Бешикташ» и «Фенербахче» интересовались Черчесовым
Все новости
Рекомендуем