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​Телеведущий Соловьёв оценил перспективы Дзюбы и Кокорина

 
01 Сентября 2022 • 14:47 Комментировать

В летнее трансферное окно известные российские форварды Артём Дзюба и Александр Кокорин сменили клубы. Дзюба теперь выступает за «Адана Демирспор» в Турции, а Кокорин – за «Арис» на Кипре.

Владимир Соловьёв, являющийся известным телеведущим, оценил перспективы нападающих.

«Я скорее похож на мяч, а не на футбольного эксперта. Исходя из этого, можно сказать точно: шансов попасть по мячу у Дзюбы больше. А сесть в тюрьму, насколько я помню историю, выше у Кокорина», - высказался Соловьёв, чьи слова приводит «РИА Новости».

При этом Соловьёв добавил, что он хорошо относится к Артёму Дзюбе.

Напомним, что в своё время Александр Кокорин отбыл тюремный срок за участие в нескольких драках.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Артём Дзюба Владимир Соловьёв Адана Демирспор
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