Итальянский нападающий Марио Балотелли сменил очередной клуб. Новым местом работы 32-летнего футболиста стал швейцарский «Сьон», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2024 года.

Предыдущим местом работы Балотелли был турецкий «Адана Демирспор», за который выступает российский форвард Артём Дзюба.

Итальянский футболист провел за турецкую команду 33 поединка в рамках Суперлиги и записал на свой счет 18 забитых мячей.

Напомним, что ранее Марио отметился выступлениями за «Интер», «Милан», «Манчестер Сити» и ряд других клубов.