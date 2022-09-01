Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли ушёл от Дзюбы в швейцарский клуб официально

 
01 Сентября 2022 • 07:30 Комментировать

Итальянский нападающий Марио Балотелли сменил очередной клуб. Новым местом работы 32-летнего футболиста стал швейцарский «Сьон», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2024 года.

Предыдущим местом работы Балотелли был турецкий «Адана Демирспор», за который выступает российский форвард Артём Дзюба.

Итальянский футболист провел за турецкую команду 33 поединка в рамках Суперлиги и записал на свой счет 18 забитых мячей.

Напомним, что ранее Марио отметился выступлениями за «Интер», «Милан», «Манчестер Сити» и ряд других клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
07:30 · Турция
Балотелли ушёл от Дзюбы в швейцарский клуб официально
31 Августа
11:38 · Россия. Премьер-лига
Пирло хотел пригласить Лесового в «Фатих Карагюмрюк»
10:53 · Турция
«Бешикташ» и «Фенербахче» интересовались Черчесовым
10:20 · Турция
Агент рассказал о зарплате Оздоева в Турции
10:07 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об интересе «Краснодара» к габонскому форварду
09:52 · Турция
Агент назвал зарплату Дзюбы в «Адана Демирспор»
09:42 · Франция. Лига 1
Трансфер Икарди в турецкий клуб находится на завершающей стадии
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бакаев мог перейти в турецкий гранд
09:33 · Турция
Агент рассказал, куда мог перейти Оздоев этим летом
06:24 · Турция
Балотелли покидает клуб Дзюбы и переезжает в новый чемпионат
02:25 · Турция
Агент подтвердил, что на Дзюбу претендовал и клуб Оздоева
30 Августа
23:40 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» арендует Икарди без опции выкупа
29 Августа
12:08 · Россия. Премьер-лига
Турецкий защитник Аксой не перейдёт в ЦСКА
09:02 · Турция
Балотелли решил покинуть «Адана Демирспор» после прихода Дзюбы
07:53 · Турция
Экс-футболист «Ливерпуля» стал одноклубником Оздоева официально
Все новости
Рекомендуем