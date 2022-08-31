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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» и «Фенербахче» интересовались Черчесовым

 
31 Августа 2022 • 10:53 Комментировать

Экс-наставник сборной России, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов имел варианты продолжения карьеры в турецком чемпионате. Об этом в интервью Sport24 рассказал агент Малик Арутюнов.

«Когда в «Бешикташе» и «Фенербахче» уволили тренеров, то выходили на Черчесова. Было общение с руководством, там изучали кандидатуру Черчесова. Но в итоге взяли местных», - рассказал агент.

Напомним, что после ухода из сборной России Станислав Саламович занял пост наставника «Ференцвароша». В минувшем сезоне российский специалист привел команду к чемпионскому титулу и триумфу в Кубке страны.

Контракт Черчесова с венгерским клубом рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Фенербахче Станислав Черчесов
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