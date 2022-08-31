Агент назвал зарплату Дзюбы в «Адана Демирспор»

Футбольный агент Малик Арутюнов высказался о переходе экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор». В частности, он назвал заработную плату 34-летнего россиянина в турецком клубе.

«В «Адане» поверили, что он много забивает, несмотря на спад в концовке сезона. Плюс Артём пошел на уступки по зарплате и получил контракт на 1,5 млн евро в год», - передает слова агента Sport24.

Дзюба перешел в турецкий клуб на правах свободного агента и подписал контракт по схеме «1+1». В дебютном поединке против стамбульского «Фенербахче» Артём отметился забитым мячом.