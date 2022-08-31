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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент рассказал, куда мог перейти Оздоев этим летом

 
31 Августа 2022 • 09:33 Комментировать
Сивасспор
...
Фатих Карагюмрюк
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03.09 19:15

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, какие варианты продолжения карьеры имел экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, перешедший нынешним летом в турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Арутюнов сообщил, что 29-летний россиянин мог продолжить карьеру в «Галатасарае», а также в одном из клубов Саудовской Аравии.  

«У клуба был шорт-лист, туда входил Магомед, но взяли они других. Был реальный интерес «Сивасспора» и «Анкарагюджю», два очень выгодных предложения из Саудовской Аравии и неплохие по финансам варианты с российскими клубами», — цитирует агента Sport24.

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Оздоев провёл три матча, не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что возглавляет «Фатих Карагюмрюк» экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.  

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Андреа Пирло Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Трансферы футбола - лето 2022
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СИВАССПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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