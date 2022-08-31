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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли покидает клуб Дзюбы и переезжает в новый чемпионат

 
31 Августа 2022 • 06:24 Комментировать

Итальянский форвард Марио Балотелли решил покинуть турецкий «Адана Демирспор». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо в социальных сетях, 32-летний футболист переезжает в чемпионат Швейцарии. Марио присоединится к «Сьону».

До конца сегодняшнего дня Балотелли должен пройти медицинское обследование и подписать трудовое соглашение с новым работодателем.

За «Адана Демирспор» итальянец выступает с лета 2021 года. В общей сложности он провел за команду 34 поединка, забил 19 голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, что за «Адана Демирспор» играет российский нападающий Артём Дзюба.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли Трансферы футбола - лето 2022
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