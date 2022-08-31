Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент подтвердил, что на Дзюбу претендовал и клуб Оздоева

 
31 Августа 2022 • 02:25 Комментировать
Хатайспор
...
Адана Демирспор
1 2.80 X 3.65 2 2.40
04.09 19:15

Артём Дзюба перебрался в турецкий чемпионат и защищает цвета «Адана Демирспор», однако это далеко не самый сильный клуб Суперлиги, уверяет футбольный агент Малик Арутюнов, давно работающий в турецком футболе. По его словам, Дзюбу приглашал и другой турецкий клуб, а именно «Фатих Карагюмрюк», в котором выступает другой российский игрок, Магомед Оздоев.

- По нему, как и по Оздоеву, были звонки. «Фатих Карагюмрюк» им тоже интересовался, но не смогли потянуть по зарплате, - цитирует агента издание Sport24.

Дзюба забил один гол в турецком чемпионате в своем первом же матче, но во втором был признан худшим на поле и заменен еще в перерыве матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Магомед Оздоев Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХАТАЙСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
02:25 · Турция
Агент подтвердил, что на Дзюбу претендовал и клуб Оздоева
30 Августа
23:40 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» арендует Икарди без опции выкупа
29 Августа
12:08 · Россия. Премьер-лига
Турецкий защитник Аксой не перейдёт в ЦСКА
09:02 · Турция
Балотелли решил покинуть «Адана Демирспор» после прихода Дзюбы
07:53 · Турция
Экс-футболист «Ливерпуля» стал одноклубником Оздоева официально
28 Августа
13:42 · Россия. Премьер-лига
Болельщик «Спартака» Спиридонов высмеял Дзюбу за игру в Турции 1
13:34 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на игрока из чемпионата Турции
12:55 · Турция
Мостовой - о признании Дзюбы худшим игроком матча: «Ничего фатального в этом нет»
11:06 · Турция
Петржела: «Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции»
07:20 · Турция
Монтелла рассказал о стычке с Балотелли
07:15 · Турция
Монтелла едва не подрался с Балотелли 1
06:40 · Турция
Дзюба стал худшим игроком «Адана Демирспор» в матче с «Умраниеспором» 2
27 Августа
23:42 · Турция
Дзюба помог «Адана Демирспору» одолеть аутсайдера
23:18 · Турция
Дзюбу заменили уже в перерыве очередного матча «Адана Демирспор»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Алли необходимо понять важность тренировок»
Все новости
Рекомендуем