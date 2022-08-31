Агент подтвердил, что на Дзюбу претендовал и клуб Оздоева

Артём Дзюба перебрался в турецкий чемпионат и защищает цвета «Адана Демирспор», однако это далеко не самый сильный клуб Суперлиги, уверяет футбольный агент Малик Арутюнов, давно работающий в турецком футболе. По его словам, Дзюбу приглашал и другой турецкий клуб, а именно «Фатих Карагюмрюк», в котором выступает другой российский игрок, Магомед Оздоев.

- По нему, как и по Оздоеву, были звонки. «Фатих Карагюмрюк» им тоже интересовался, но не смогли потянуть по зарплате, - цитирует агента издание Sport24.

Дзюба забил один гол в турецком чемпионате в своем первом же матче, но во втором был признан худшим на поле и заменен еще в перерыве матча.