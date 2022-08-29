Балотелли решил покинуть «Адана Демирспор» после прихода Дзюбы

Итальянский нападающий Марио Балотелли может сменить клубную прописку. По информации инсайдера Николо Скиры, форвард больше не желает выступать за турецкий «Адана Демирспор».

Как стало известно журналисту, форвард хочет продолжить карьеру на родине. Кроме того, у Балотелли есть вариант трудоустройства в Швейцарии. Интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Сьон».

Марио перешел в «Адана Демирспор» летом прошлого года, подписав контракт на три сезона.

Недавно у Балотелли произошел конфликт с главным тренером команды Роберто Манчини. Игрок и тренер едва не подрались после матча чемпионата Турции.

Добавим, что за «Адана Демирспор» выступает россиянин Артём Дзюба.