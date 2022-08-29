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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-футболист «Ливерпуля» стал одноклубником Оздоева официально

 
29 Августа 2022 • 07:53 Комментировать

30-летний английский защитник Стивен Кокер, известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», заключил трудовое соглашение с «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт футболиста с турецкой стороной рассчитан до середины 2024 года. В новый коллектив Кокер перешел на правах свободного агента. По завершении сезона-2021/2022 у англичанина истекло соглашение с «Фенербахче».

Напомним, что за «Фатих Карагюмрюк» выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Команду тренирует известный итальянский специалист Андреа Пирло.

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Евро-Футбол.Ру,
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