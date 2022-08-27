Дзюбу заменили уже в перерыве очередного матча «Адана Демирспор»

В Турции проходят матчи четвертого тура турецкой Суперлиги, и клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор» принимает дома «Умраниеспор». Пока что «Адана» лидирует благодаря забитому на шестой минуте мячу, но сделал это не Артём Дзюба, а Кевин Родригеш.

Что до Дзюбы, то его заменили в перерыве - российский форвард ничем путным в первой половине встречи не отметился, но при этом получил желтую карточку на 44-й минуте. В результате вместо него на поле вышел Марио Балотелли.

Следить за событиями матча турецкого чемпионата между «Адана Демирспор» и «Умраниеспор» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.