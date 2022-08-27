Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзюбу заменили уже в перерыве очередного матча «Адана Демирспор»

 
27 Августа 2022 • 23:18 Комментировать

В Турции проходят матчи четвертого тура турецкой Суперлиги, и клуб Артёма Дзюбы «Адана Демирспор» принимает дома «Умраниеспор». Пока что «Адана» лидирует благодаря забитому на шестой минуте мячу, но сделал это не Артём Дзюба, а Кевин Родригеш.

Что до Дзюбы, то его заменили в перерыве - российский форвард ничем путным в первой половине встречи не отметился, но при этом получил желтую карточку на 44-й минуте. В результате вместо него на поле вышел Марио Балотелли.

Следить за событиями матча турецкого чемпионата между «Адана Демирспор» и «Умраниеспор» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Умраниеспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фатих Карагюмрюк 4:1 Анкарагюджю 1.88 3.85 3.95
окончен Адана Демирспор 1:0 Умраниеспор 1.55 4.30 6.00
окончен Аланьяспор 0:1 Истанбулспор 1.48 4.70 6.30
28.08  19:15 Касымпаша ... Хатайспор
28.08  19:15 Кайсериспор ... Гиресунспор 2.15 3.45 3.40
28.08  21:45 Трабзонспор ... Галатасарай 2.35 3.35 3.00
Все матчи
Новости
27 Августа
23:42 · Турция
Дзюба помог «Адана Демирспору» одолеть аутсайдера
23:18 · Турция
Дзюбу заменили уже в перерыве очередного матча «Адана Демирспор»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Алли необходимо понять важность тренировок»
13:57 · Турция
Камоцци: «Балотелли сможет без проблем сыграться с Дзюбой»
10:30 · Турция
Черчесов - о Дзюбе: «Такой игрок не остался бы без клуба» 1
09:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нацелился на футболиста «Бешикташа»
02:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА будет выступать за турецкий «Трабзонспор» официально
26 Августа
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» расторг контракт с бывшим защитником «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» официально
10:44 · Франция. Лига 1
Агент рассказал, где может продолжить карьеру Языджи
10:14 · Россия. Премьер-лига
Комличенко рассказал, чего может добиться Дзюба в Турции
09:54 · Россия. Премьер-лига
Семак – о Дзюбе: «Он всегда вёл себя адекватно»
25 Августа
23:41 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Дзюбе нужно быть лидером на поле»
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за Салаи 1
11:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» настаивает на том, чтобы «Галатасарай» включил опцию выкупа в аренду Икарди
11:09 · Англия. Премьер-лига
Алли официально стал игроком «Бешикташа» официально
Все новости
Рекомендуем