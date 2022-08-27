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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Черчесов - о Дзюбе: «Такой игрок не остался бы без клуба»

 
27 Августа 2022 • 10:30 Комментировать (1)

Экс-наставник сборной России, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал трансфер нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Такой игрок не остался бы без клуба. Здорово, что Артём забил в первом же матче, подтвердил свой уровень. Рад за него», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что 34-летний российский бомбардир подписал с турецким клубом контракт по схеме «1+1».

До переезда в Европу Дзюба на протяжении семи сезонов защищал цвета петербургского «Зенита». Этим летом форвард покинул «сине-бело-голубых» в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Августа 2022 в 10:39
Они нашли друг друга..что супер игрок ,что супер клуб )) я до этого не знал вообще про этот клуб))
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27.08  19:15 Фатих Карагюмрюк ... Анкарагюджю 1.88 3.85 3.95
27.08  21:45 Адана Демирспор ... Умраниеспор 1.55 4.30 6.00
27.08  21:45 Аланьяспор ... Истанбулспор 1.48 4.70 6.30
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