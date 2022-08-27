Черчесов - о Дзюбе: «Такой игрок не остался бы без клуба»

Экс-наставник сборной России, а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал трансфер нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Такой игрок не остался бы без клуба. Здорово, что Артём забил в первом же матче, подтвердил свой уровень. Рад за него», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что 34-летний российский бомбардир подписал с турецким клубом контракт по схеме «1+1».

До переезда в Европу Дзюба на протяжении семи сезонов защищал цвета петербургского «Зенита». Этим летом форвард покинул «сине-бело-голубых» в статусе свободного агента.