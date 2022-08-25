Агент объяснил, почему Дзюба не перешёл в «Црвену Звезду»

Агент Леонид Гольдман, который представляет интересы экс-нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, поведал о несостоявшемся переходе своего клиента в белградскую «Црвену Звезду».

«Артём сразу сказал, что в Сербию не поедет. Ему хотелось играть в более конкурентной лиге. В какой-то момент был разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось», - приводятся слова представителя Дзюбы на страницах Sport24.

Напомним, что этим летом 34-летний российский центрфорвард все же нашел себе новый клуб, перебравшись в статусе свободного агента в турецкий «Адана Демирспор». Дзюба заключил с новым клубом контракт по схеме «1+1». В дебютном матче за турецкий коллектив форвард отметился забитым мячом.