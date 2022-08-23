Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал первый гол Артёма Дзюбы в чемпионате Турции, который он забил за команду «Адана Демирспор» в ворота «Фенербахче».

- Всегда для игрока очень важно забить гол, а если ещё и в дебютном матче, то выходит вдвойне хорошо. Это эмоции, уважение партнёров, тебя принимают в команде, ты получаешь любовь болельщиков. Ты чувствуешь, что тебя взяли в команду не просто так, ты приносишь пользу, пусть даже если твоя команда проигрывает. Некоторые начали говорить, что Дзюба забил в пустые ворота… Неважно, в пустые он забил или не в пустые. Любой забитый гол психологически раскрепощает игрока. У Артёма была, скажем так, непростая ситуация с клубом, он не мог долго найти новую команду, мы не знаем до конца всей этой истории. Тем не менее он оказался востребованным и перешёл, я надеюсь, туда, куда он хотел. Этот гол – подспорье для его будущей успешной игры в Турции.