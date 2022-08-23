Навас: «Дзюбе будет тяжело стать звездой в Турции»

Бывший игрок казанского «Рубина» Сесар Навас высказался относительно переезда российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий чемпионат. 34-летний футболист заключил контракт с клубом «Адана Демирспор».

«Дзюба себя проявит, он хороший игрок. Но стать звездой в другой стране в 34 года тяжело. В чём я точно уверен - Дзюба забьёт ещё много голов», - приводит слова Наваса издание «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба всю карьеру провел в российском чемпионате. Он поиграл за «Томь», «Спартак», «Ростов», «Арсенал» (Тула) и «Зенит».

Этим летом контракт нападающего с питерцами истек, и он стал свободным агентом.