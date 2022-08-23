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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Эменике оценил перспективы Дзюбы в Турции

 
23 Августа 2022 • 09:20 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике поделился мнением о российском нападающем Артёме Дзюбе, перешедшем этим летом в турецкий «Адана Демирспор».

«Дзюба - отличный футболист. Турецкая лига ему подходит. Если он хорошо себя проявит, его могут пригласить в один из ведущих клубов Турции», - передает слова нигерийца «Матч ТВ».

В воскресенье, 22 августа, Дзюба провел дебютный поединок за новую команду. «Адана Демирспор» потерпел поражение от «Фенербахче» со счетом 2:4. Российский нападающий отметился одним из голов в составе проигравших.

Контракт форварда с клубом рассчитан на один год с возможностью пролонгации.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Эммануэль Эменике
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