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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Даю только 30 процентов, что Дзюба заиграет в Турции» эксклюзив

 
22 Августа 2022 • 21:47 Комментировать

Экс-игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы российского нападающего Артёма Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор». Он дебютирует за свою новую команду во встрече Суперлиги с «Фенербахче», текстовая трансляция этого матча доступна на сетевом издании LiveResult.Ru.

- Трудно судить, конечно. Дзюба долго не играл. Особым набором и разнообразием футбольных качеств он не блещет. Всё зависит от его физического состояния и мотивации. Я думаю, ему будет сложно играть в Турции, потому что люди там разбираются в футболе. Это не то, что у нас, где можно играть как попало. Если у Дзюбы не пойдёт, будет грустно, он будет сидеть в запасе, как обычно наши футболисты за границей. Я даю только 30 процентов, что Дзюба заиграет в Турции. Просто забивать будет мало – я же говорю, люди там разбираются в футболе. И легионеры в Турцию приезжают хорошие, и свои игроки там есть. Поэтому тяжеловато Дзюбе будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Чемпионат Турции Александр Чугунов Адана Демирспор
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