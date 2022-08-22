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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Новый клуб Дзюбы поздравил нападающего с днём рождения

 
22 Августа 2022 • 09:30 Комментировать

В понедельник, 22 августа, свой день рождения празднует российский нападающий Артём Дзюба. Футболисту исполнилось 34 года.

Турецкий клуб «Адана Демирспор», ряды которого форвард пополнил этим летом, поздравил новичка с праздником.

«Сегодня день рождения у Артёма Дзюбы. С днем рождения!», - гласит сообщение в социальных сетях турецкого коллектива.

Дзюба присоединился к «Адана Демирспор» этим летом на правах свободного агента. Он подписал контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом нападающего был петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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