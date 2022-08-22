Новый клуб Дзюбы поздравил нападающего с днём рождения

В понедельник, 22 августа, свой день рождения празднует российский нападающий Артём Дзюба. Футболисту исполнилось 34 года.

Турецкий клуб «Адана Демирспор», ряды которого форвард пополнил этим летом, поздравил новичка с праздником.

«Сегодня день рождения у Артёма Дзюбы. С днем рождения!», - гласит сообщение в социальных сетях турецкого коллектива.

Дзюба присоединился к «Адана Демирспор» этим летом на правах свободного агента. Он подписал контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом нападающего был петербургский «Зенит».