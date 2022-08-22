Клуб Оздоева проиграл с крупным счётом «Бешикташу»

В третьем туре чемпионата турецкой Суперлиги команде, в составе которой выступает Магомед Оздоев, проиграла «Бешикташу» - «Фатих Карагюмрюк» уступил с крупным счетом 1:4. Уже в первом тайме «Бешикташ» забил дважды, в начале второй половины игры Мулека забил третий мяч, и лишь после этого «Фатих» сумел ответить мячом. Но позже, уже в самом конце игры, Розье довел счет до крупного. Незадолго до этого Оздоев был заменен - это случилось на 83-й минуте.

Завтра, в понедельник, должен состояться дебют Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор», его команда, лидирующая в чемпионате, сыграет с другим стамбульским клубом - «Фенербахче».