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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клуб Оздоева проиграл с крупным счётом «Бешикташу»

 
22 Августа 2022 • 00:10 Комментировать
Бешикташ
4:1
Фатих Карагюмрюк
окончен

В третьем туре чемпионата турецкой Суперлиги команде, в составе которой выступает Магомед Оздоев, проиграла «Бешикташу» - «Фатих Карагюмрюк» уступил с крупным счетом 1:4. Уже в первом тайме «Бешикташ» забил дважды, в начале второй половины игры Мулека забил третий мяч, и лишь после этого «Фатих» сумел ответить мячом. Но позже, уже в самом конце игры, Розье довел счет до крупного. Незадолго до этого Оздоев был заменен - это случилось на 83-й минуте.

Завтра, в понедельник, должен состояться дебют Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор», его команда, лидирующая в чемпионате, сыграет с другим стамбульским клубом - «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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окончен Истанбул Башакшехир 2:0 Кайсериспор 1.55 4.15 6.20
окончен Бешикташ 4:1 Фатих Карагюмрюк 1.67 4.20 4.70
22.08  19:15 Истанбулспор ... Коньяспор 3.65 3.75 1.95
22.08  19:15 Сивасспор ... Аланьяспор 2.60 3.50 2.60
22.08  21:45 Фенербахче ... Адана Демирспор 1.60 4.50 4.80
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Сегодня, 22 Августа
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