Фанаты «Адана Демирспор» - Дзюбе: «Добро пожаловать, король!»

Фанаты «Адана Демирспор» восторженно поприветствовали новичка команды Артёма Дзюбу. 33-летний нападающий присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента.
Болельщики «Адана Демирспор» посвятили этому трансферу различные комментарии в социальных сетях:
«Добро пожаловать, король!»
«Теперь пусть Суперлига боится!»
«Дзюба - терминатор»
«Дзюба - синяя молния!»
Напомним, что с 2015 по 2022 год форвард защищал цвета петербургского «Зенита». По окончании сезона-2021/2022 у Дзюбы истек срок действия контракта с клубом. Руководство решило не предлагать игроку новое соглашение.
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