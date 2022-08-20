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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дюрица: «Не рекомендую Дзюбе повторять в Турции шутку с Азмуном»

 
20 Августа 2022 • 07:23 Комментировать

Экс-футболист столичного «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор». 33-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1».

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» Дюрица заявил, что не рекомендует Дзюбе повторять шутку с Азмуном.

«Он увидит, что в Турции многое по-другому. Там другой менталитет и иначе воспринимают шутки. Нужно быть с этим аккуратнее», - сказал Ян.

Напомним, что во время празднования очередного чемпионства Дзюба и Азмун сымитировали половой акт в командной раздевалке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ян Дюрица Артём Дзюба
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