Дюрица: «Не рекомендую Дзюбе повторять в Турции шутку с Азмуном»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор». 33-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1».

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» Дюрица заявил, что не рекомендует Дзюбе повторять шутку с Азмуном.

«Он увидит, что в Турции многое по-другому. Там другой менталитет и иначе воспринимают шутки. Нужно быть с этим аккуратнее», - сказал Ян.

Напомним, что во время празднования очередного чемпионства Дзюба и Азмун сымитировали половой акт в командной раздевалке.