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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Петржела считает, что трансферу Дзюбы поспособствовал Ракицкий

 
19 Августа 2022 • 17:22 Комментировать

Артём Дзюба, наконец, обрёл клубную прописку. 33-летний нападающий стал футболистом клуба «Адана Демирспор», подписав контракт по схеме «1+1». В этом клубе Дзюба воссоединился с Ярославом Ракицким – украинец ушёл из «Зенита» в начале весны.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Ярослав Ракицкий как-то поспособствовал трансферу Артёма Дзюбы.

«Думаю, Ракицкий сыграл какую-то роль в этом переходе. Артем шёл в «Адана Демирспор» не просто так. Он знал, что там его ждут и помогут с адаптацией», - высказался Петржела, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» проведёт 22 августа – против «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Ярослав Ракицкий Артём Дзюба Адана Демирспор
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