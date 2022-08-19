​Брат Балотелли: «Никогда не слышал о Дзюбе»

В четверг Артём Дзюба стал одноклубником известного итальянского форварда Марио Балотелли, подписав трудовое соглашение с турецким «Адана Демирспор». Комментарий на этот счёт дал Коррадо Балотелли – брат одиозного футболиста из Италии.

«Я никогда не слышал о Дзюбе, даже не представляю, кто этот парень. Так что не могу рассуждать об их связке с Марио», - высказался Коррадо, чьи слова на своих страницах передаёт «РБ Спорт».

Справедливости ради, надо сказать, что сводный брат Марио Балотелли не сильно увлекается футболом. Об этом рассказал сам Коррадо, давая комментарий.

Ближайший матч чемпионата Турции «Адана Демирспор» проведёт в понедельник, 22 августа. Соперником Артёма Дзюбы, Марио Балотелли и компании будет «Фенербахче».