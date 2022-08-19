Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Лахиялов: «Думаю, с Дзюбой не захотели связываться в Англии или Франции из-за геополитической обстановки» эксклюзив

 
19 Августа 2022 • 16:38 Комментировать (2)

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход российского нападающего Артёма Дзюбу в турецкий клуб «Адана Демирспор».

- Наконец-то эпопея с новым клубом Дзюбы закончилась, нападающий подписал контракт. Я ожидал, что это будет более именитый клуб, и надеялся, что всё-таки это будет чемпионат посильнее, – Англия, Франция или другая лига из топ-5. Но, я думаю, сказалась геополитическая обстановка в мире, поэтому они не захотели лишний раз связываться с россиянином.

Наблюдать за Дзюбой в турецком чемпионате тоже будет интересно. Всё-таки он всю предыдущую карьеру провёл в российском чемпионате. Некоторые скептически относились к его возможностям, но я считаю, что уровень его мастерства и таланта позволит ему неплохо выступать в Турции. По-моему, лига там более открытая, с более атакующим футболом, со множеством голевых моментов и забитых мячей.

Если, дай Бог, Дзюба будет обходиться без травм, его физическое состояние будет в порядке, то голов пятнадцать за сезон, на мой взгляд, он должен забить. Тем более он перешёл в играющую команду, которую тренирует Монтелла, где есть Балотелли и много других игроков, умеющих показывать хороший футбол.

Обычно мы ассоциируем турецкий чемпионат с такими клубами, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче», «Трабзонспор», а вот «Адана Демирспор» для нас что-то новое. Жаль, конечно, что эта команда не выступает в еврокубках, но надеемся, что в текущем сезоне Дзюба поможет ей хорошо выступить в чемпионате и попасть в еврокубки на следующий год.

Мне удивительно, почему не захотел приобрести Дзюбу ни один из российских клубов, тем более он был свободным агентом. К сожалению, мы не слышали комментариев Артёма по этому поводу. Или он сам не желал участвовать дальше в российском чемпионате и хотел уехать, или кое-кто поспособствовал тому, чтобы российские клубы не смогли подписать с ним контракт. Я так думаю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Шамиль Лахиялов Чемпионат Турции Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Evgen 86
19 Августа 2022 в 17:03
Улыбнуло... Он Зениту не нужен был а вы говорите про про клубы из топ 5)
ARTUR
19 Августа 2022 в 17:07
Скорее всего он имел ввиду не топ клубы ,а просто чемпионаты ,Бормут , Нант ..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.08  21:00 Умраниеспор ... Галатасарай 4.30 3.70 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
17:22 · Турция
Петржела считает, что трансферу Дзюбы поспособствовал Ракицкий
16:49 · Турция
​Брат Балотелли: «Никогда не слышал о Дзюбе»
16:34 · Турция
​Дзюба опубликовал видео после трансфера в турецкий клуб
16:03 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард – об уходе Алли в «Бешикташ»: «Мы примем лучшее решение для всех сторон»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Угаров — о Дзюбе: «Хорошо, что он нашёл хоть такой клуб»
15:07 · Турция
​В «Адана Демирспор» рассказали, сколько голов ждут от Дзюбы
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Дзюба золотыми буквами вписал своё имя в историю российского футбола»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Журналист Салим Манав: «Президент «Адана Демирспор» серьёзно обсуждал кандидатуру Дзюбы с Монтеллой» эксклюзив
11:41 · Россия. Премьер-лига
Реакция Смородской на трансфер Дзюбы
11:19 · Россия. Премьер-лига
Артист Селин: «Жалею Дзюбу как затравленного человека»
10:16 · Россия. Первая лига
Мартынович — о Дзюбе: «Мне больше нравится Смолов» 1
09:20 · Россия. Премьер-лига
Черданцев рассказал, чего лишится РПЛ с уходом Дзюбы
09:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков высказался о переезде Дзюбы в Турцию
08:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, что думает о трансфере Дзюбы в Турцию
08:29 · Турция
Сборная России прокомментировала трансфер Дзюбы
Все новости
Рекомендуем