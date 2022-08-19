Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход российского нападающего Артёма Дзюбу в турецкий клуб «Адана Демирспор».

- Наконец-то эпопея с новым клубом Дзюбы закончилась, нападающий подписал контракт. Я ожидал, что это будет более именитый клуб, и надеялся, что всё-таки это будет чемпионат посильнее, – Англия, Франция или другая лига из топ-5. Но, я думаю, сказалась геополитическая обстановка в мире, поэтому они не захотели лишний раз связываться с россиянином.

Наблюдать за Дзюбой в турецком чемпионате тоже будет интересно. Всё-таки он всю предыдущую карьеру провёл в российском чемпионате. Некоторые скептически относились к его возможностям, но я считаю, что уровень его мастерства и таланта позволит ему неплохо выступать в Турции. По-моему, лига там более открытая, с более атакующим футболом, со множеством голевых моментов и забитых мячей.

Если, дай Бог, Дзюба будет обходиться без травм, его физическое состояние будет в порядке, то голов пятнадцать за сезон, на мой взгляд, он должен забить. Тем более он перешёл в играющую команду, которую тренирует Монтелла, где есть Балотелли и много других игроков, умеющих показывать хороший футбол.

Обычно мы ассоциируем турецкий чемпионат с такими клубами, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче», «Трабзонспор», а вот «Адана Демирспор» для нас что-то новое. Жаль, конечно, что эта команда не выступает в еврокубках, но надеемся, что в текущем сезоне Дзюба поможет ей хорошо выступить в чемпионате и попасть в еврокубки на следующий год.

Мне удивительно, почему не захотел приобрести Дзюбу ни один из российских клубов, тем более он был свободным агентом. К сожалению, мы не слышали комментариев Артёма по этому поводу. Или он сам не желал участвовать дальше в российском чемпионате и хотел уехать, или кое-кто поспособствовал тому, чтобы российские клубы не смогли подписать с ним контракт. Я так думаю.