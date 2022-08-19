​Дзюба опубликовал видео после трансфера в турецкий клуб

В четверг Артём Дзюба стал футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор». На следующий день 33-летний форвард опубликовал видео в социальных сетях. Дзюба поделился местными пейзажами и на этом фоне дал комментарий.

«Красота… лепота!» - сказал Дзюба. «Не знаю, как вам, а мне нравится. Пугали, что Адана – не очень город…» - добавил футболист.

Напомним, что по завершению прошлого сезона Артём Дзюба пребывал в статусе свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Зенитом». Нападающий довольно долго искал себе новый клуб, и вот, наконец, вопрос был закрыт.

Ближайший матч «Адана Демирспор» проведёт 22 августа – против «Фенербахче».