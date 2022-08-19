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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Биджиев: «Дзюба – коммуникабельный парень, у него не должно быть проблем с адаптацией в Турции» эксклюзив

 
19 Августа 2022 • 15:39 Комментировать

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход российского нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

- Несколько неожиданно, что Дзюба оказался именно в Турции. Обсуждались разные варианты, и я думаю, что Турция изначально не входила в этот список в числе приоритетных. Тем не мене турецкий чемпионат достаточно интересный, там очень любят футбол, большое количество болельщиков приходит на матчи. «Адана Демирспор» сейчас на ходу.

Считаю, для Дзюбы это нормальный трансфер. Главное, чтобы он хорошо адаптировался в новой для себя стране, в новых условиях, с новыми партнёрами. Артём – коммуникабельный парень, поэтому у него не должно возникнуть проблем с этим. Конечно, хочется пожелать ему удачи, чтобы он проявил себя с лучшей стороны в Турции.

- На ваш взгляд, Дзюба специально стремился за границу?

- Мне кажется, его карьера могла развиваться дальше по-разному. Не думаю, что он хотел обязательно куда-то уехать. Наверняка у Артёма были варианты и в России, и в других странах. Но я не владею такой информацией, и в СМИ её было не так много.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Чемпионат Турции Хасанби Биджиев Адана Демирспор
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