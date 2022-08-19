Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Сборная России прокомментировала трансфер Дзюбы

 
19 Августа 2022 • 08:29 Комментировать

Накануне стало известно, что бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба переехал в турецкий чемпионат. Контракт с 33-летним бомбардиром заключил клуб «Адана Демирспор».

На этот трансфер отреагировала пресс-служба национальной сборной России, опубликовав пост в телеграм-канале.

«Дзюба готов вместе с Балотелли разрывать Суперлигу. Удачи и голов, Артём», - говорится в публикации сборной страны.

Дзюба заключил с турецким клубом контракт по схеме «1+1». Россиянин присоединился к «Адана Демирспору» на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.08  21:00 Умраниеспор ... Галатасарай 4.30 3.70 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
09:20 · Россия. Премьер-лига
Черданцев рассказал, чего лишится РПЛ с уходом Дзюбы
09:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков высказался о переезде Дзюбы в Турцию
08:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, что думает о трансфере Дзюбы в Турцию
08:29 · Турция
Сборная России прокомментировала трансфер Дзюбы
07:27 · Россия. Премьер-лига
Аршавин одним словом отреагировал на трансфер Дзюбы
07:16 · Турция
«Обещаю, что не подведу»: Дзюба прокомментировал трансфер в Турцию
06:23 · Турция
Капелло: «Дзюба составит интересный дуэт с Балотелли»
06:12 · Турция
Данни: «Дзюба - потрясающий игрок, он принесёт много побед новому клубу»
04:57 · Россия. Премьер-лига
Орещук похвалил Дзюбу за смелость
04:05 · Россия. Премьер-лига
Ловчев не уверен в том, что у Дзюбы получится в Турции
03:30 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Турция - это хорошо для Дзюбы»
03:14 · Турция
Данни раз за Дзюбу
18 Августа
21:29 · Турция
Карпин — о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «Если он выбрал, значит, хороший выбор для него»
21:08 · Турция
Быстров: Дзюбу подписали для того, чтобы он забивал голы, а не носил бутсы Балотелли
20:58 · Франция. Лига 1
Икарди не против продолжения карьеры в Турции
Все новости
Рекомендуем