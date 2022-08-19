Сборная России прокомментировала трансфер Дзюбы

Накануне стало известно, что бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба переехал в турецкий чемпионат. Контракт с 33-летним бомбардиром заключил клуб «Адана Демирспор».

На этот трансфер отреагировала пресс-служба национальной сборной России, опубликовав пост в телеграм-канале.

«Дзюба готов вместе с Балотелли разрывать Суперлигу. Удачи и голов, Артём», - говорится в публикации сборной страны.

Дзюба заключил с турецким клубом контракт по схеме «1+1». Россиянин присоединился к «Адана Демирспору» на правах свободного агента.