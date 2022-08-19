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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Обещаю, что не подведу»: Дзюба прокомментировал трансфер в Турцию

 
19 Августа 2022 • 07:16 Комментировать

Российский центрфорвард Артём Дзюба, который последние два месяца находился в статусе свободного агента, продолжит карьеру в чемпионате Турции. 33-летний нападающий пополнил ряды «Адана Демирспора».

Футболист посредством своих социальных сетей прокомментировал трансфер в турецкий клуб.

«Спасибо руководству за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу», - говорится в сообщении Дзюбы в телеграм-канале.

Артём подписал с турецким клубом трудовое соглашение по схеме «1+1». До переезда в чемпионат Турции нападающий на протяжении семи сезонов защищал цвета петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор
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