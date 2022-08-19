«Обещаю, что не подведу»: Дзюба прокомментировал трансфер в Турцию

Российский центрфорвард Артём Дзюба, который последние два месяца находился в статусе свободного агента, продолжит карьеру в чемпионате Турции. 33-летний нападающий пополнил ряды «Адана Демирспора».

Футболист посредством своих социальных сетей прокомментировал трансфер в турецкий клуб.

«Спасибо руководству за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу», - говорится в сообщении Дзюбы в телеграм-канале.

Артём подписал с турецким клубом трудовое соглашение по схеме «1+1». До переезда в чемпионат Турции нападающий на протяжении семи сезонов защищал цвета петербургского «Зенита».