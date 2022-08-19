Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Капелло: «Дзюба составит интересный дуэт с Балотелли»

 
19 Августа 2022 • 06:23 Комментировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, имеющий опыт работы во многих европейских клубах и сборной России, поделился мнением о трансфере нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Его слова передает «РБК Спорт».

«Это неплохой вариант для Дзюбы. Они могут составить интересный атакующий дуэт вместе с Балотелли», - сказал итальянец.

33-летний российский нападающий заключил с турецкой стороной контракт по схеме «1+1». Ряды «Адана Демирспора» Дзюба пополнил на правах свободного агента. До этого он на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», с которым четыре раза выигрывал золото РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.08  21:00 Умраниеспор ... Галатасарай 4.30 3.70 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
06:23 · Турция
Капелло: «Дзюба составит интересный дуэт с Балотелли»
06:12 · Турция
Данни: «Дзюба - потрясающий игрок, он принесёт много побед новому клубу»
04:57 · Россия. Премьер-лига
Орещук похвалил Дзюбу за смелость
04:05 · Россия. Премьер-лига
Ловчев не уверен в том, что у Дзюбы получится в Турции
03:30 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Турция - это хорошо для Дзюбы»
03:14 · Турция
Данни раз за Дзюбу
18 Августа
21:29 · Турция
Карпин — о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «Если он выбрал, значит, хороший выбор для него»
21:08 · Турция
Быстров: Дзюбу подписали для того, чтобы он забивал голы, а не носил бутсы Балотелли
20:58 · Франция. Лига 1
Икарди не против продолжения карьеры в Турции
20:55 · Турция
Дзюба выбрал игровой номер в «Адана Демирспор»
19:44 · Турция
Радимов: Переход в «Адана Демирспор» — это закат карьеры для Дзюбы 2
17:40 · Турция
Абрамов: Дзюбе глубоко наплевать, на каком месте будет этот турецкий клуб, если они платят ему хорошие деньги
17:17 · Турция
Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Адана Демирспор»: «Наверное, там неплохо заплатили»
16:48 · Турция
Малафеев: «Адана Демирспор» — оптимальный вариант для Дзюбы
16:36 · Турция
Экс-биатлонист Тихонов заявил, что Дзюбе будет тяжело в Турции 2
Все новости
Рекомендуем