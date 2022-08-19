Капелло: «Дзюба составит интересный дуэт с Балотелли»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, имеющий опыт работы во многих европейских клубах и сборной России, поделился мнением о трансфере нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор». Его слова передает «РБК Спорт».

«Это неплохой вариант для Дзюбы. Они могут составить интересный атакующий дуэт вместе с Балотелли», - сказал итальянец.

33-летний российский нападающий заключил с турецкой стороной контракт по схеме «1+1». Ряды «Адана Демирспора» Дзюба пополнил на правах свободного агента. До этого он на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», с которым четыре раза выигрывал золото РПЛ.