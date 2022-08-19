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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Данни: «Дзюба - потрясающий игрок, он принесёт много побед новому клубу»

 
19 Августа 2022 • 06:12 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Данни отреагировал на трансфер нападающего Артёма Дзюбы в чемпионат Турции. 33-летний форвард подписал контракт с клубом «Адана Демирспор».

«Артём - потрясающий футболист, он принесёт много побед новому клубу и вместе с командой добьётся успехов. С Дзюбой «Адана» будет забивать много голов», - приводятся слова португальца на страницах «РБ Спорта».

Трудовое соглашение нападающего с турецким клубом рассчитано на один год с возможностью пролонгации на один сезон. Дзюба присоединился к «Адана Демирспору» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был петербургский «Зенит». Он выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Данни Артём Дзюба Адана Демирспор
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