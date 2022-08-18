Канчельскис назвал три составляющих, от которых будет зависеть карьера Дзюбы

Артём Дзюба находится на грани подписания контракта с турецким клубом «Адана Демирспор». Известный в прошлом игрок сборной России Андрей Канчельскис считает этот переход хорошим вариантом для Дзюбы.

Также Канчельскис ответил на вопрос, может ли «Адана Демирспор» стать последним клубом в футбольной карьере форварда.

«Как он будет играть - это раз. Как будет позволять здоровье - это два. И третье - это его желание. Три составляющих будут решать всё», - ответил Канчельскис, давая комментарий для «Чемпионата».

Артём Дзюба переходит в «Адана Демирспор» как свободный агент. По завершению прошлого сезона у форварда истёк срок контракта с «Зенитом».