​Названа зарплата Дзюбы в новом клубе

Артём Дзюба находится на грани трансфера в клуб «Адана Демирспор». 33-летний форвард из России прошёл медицинское обследование и вот-вот поставит подписи на страницах контракта.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в турецком клубе оклад Артёма Дзюбы составит 1,5 миллиона евро. Заработок футболиста может быть увеличен за счёт бонусных выплат.

После завершения сезона 2021/2022 Артём Дзюба находился в статусе свободного агента, поскольку срок его контракта с «Зенитом» истёк. Какое-то время футболист тренировался с «Рубином» из Первой лиги для поддержания физических кондиций.