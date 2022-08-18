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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Дзюба прошёл медосмотр перед трансфером

 
18 Августа 2022 • 14:37 Комментировать

Артём Дзюба вот-вот станет футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 33-летний российский нападающий успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером.

По данным источника, у Артёма Дзюбы было ещё несколько вариантов продолжения карьеры. Так, нападающий вёл переговоры с другим турецким клубом, плюс у него было выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Ранее в клубе «Адана Демирспор» заявили, что контракт Артёма Дзюбы будет рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

После двух туров турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» идёт на первом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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