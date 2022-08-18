​Дзюба прошёл медосмотр перед трансфером

Артём Дзюба вот-вот станет футболистом турецкого клуба «Адана Демирспор». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 33-летний российский нападающий успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером.

По данным источника, у Артёма Дзюбы было ещё несколько вариантов продолжения карьеры. Так, нападающий вёл переговоры с другим турецким клубом, плюс у него было выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Ранее в клубе «Адана Демирспор» заявили, что контракт Артёма Дзюбы будет рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

После двух туров турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» идёт на первом месте.